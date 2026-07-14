Divampa un rogo nel palazzo in ristrutturazione, ci sono diversi morti

I feriti accertati, tutti ricoverati in ospedale, sono tre. Si tratta di due operai e un pompiere, tutti hanno riportato ustioni.

Il sindaco di Bruxelles Philippe Close, recatosi in loco, ha parlato di «un dramma che colpisce profondamente tutta la comunità». Ha promesso sostegno a tutti i colpiti e ha ringraziato i soccorritori per il loro intervento.