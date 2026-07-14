Divampa un rogo nel palazzo in ristrutturazione, ci sono diversi morti
Le fiamme hanno interessato un noto stabile nel centro di Bruxelles, il totale delle vittime - trovate senza vita in un ascensore - non è ancora stato confermato. 3 i feriti e 6 i dispersi.
Le fiamme hanno interessato un noto stabile nel centro di Bruxelles, il totale delle vittime - trovate senza vita in un ascensore - non è ancora stato confermato. 3 i feriti e 6 i dispersi.
BRUXELLES - Diverse persone sono state trovate morte in un ascensore di un edificio in fase di ristrutturazione, interessato da un incendio questa mattina a Bruxelles.
Le fiamme, riferiscono i media belgi, sono divampate al secondo piano dello stabile poco prima delle 8 e, come riportato dal portale locale VRT News, l'evacuazione è iniziata immediatamente.
Qualcosa, però, è andato storto e due degli ascensori si sono bloccati, intrappolando un numero non ancora identificato di persone.
«I pompieri sono riusciti ad aprire parzialmente uno di questi e all'interno possiamo confermare che c'erano diverse vittime», ha confermato ai media il portavoce dell'Ispettorato del Lavoro di Bruxelles Brech Speybrouck.
Al momento all'appello mancano ancora 6 persone. Queste - o una parte di queste - potrebbero trovarsi nel secondo ascensore, al quale i soccorsi non sono ancora riusciti ad accedere, o in altri piani dello stabile.
Il rogo si è propagato anche al primo piano e, seguendo le trombe degli ascensori, anche in parte del seminterrato.
Stando a quanto riportato dalla Procura della capitale, sul cantiere c'erano 250 operai ed erano in corso delle operazioni di installazione degli ascensori.
I feriti accertati, tutti ricoverati in ospedale, sono tre. Si tratta di due operai e un pompiere, tutti hanno riportato ustioni.
Il sindaco di Bruxelles Philippe Close, recatosi in loco, ha parlato di «un dramma che colpisce profondamente tutta la comunità». Ha promesso sostegno a tutti i colpiti e ha ringraziato i soccorritori per il loro intervento.
L'edificio OXY, situato in una zona pedonale nel cuore del centro di Bruxelles, è attualmente in fase di ristrutturazione. In passato serviva come sede dell'amministrazione della capitale belga, ora dovrebbe essere trasformato in un edificio multifunzionale con uffici, ristoranti, camere d’albergo e appartamenti.
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