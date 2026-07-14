UCRAINA
Zelensky ordina, Svyrydenko lascia
La premier si è ufficialmente dimessa e ha ricevuto il benestare del parlamento ucraino. Attesa per il nome di chi le succederà
AFP
Fonte Ats Ans Afp
Zelensky ordina, Svyrydenko lascia
La premier si è ufficialmente dimessa e ha ricevuto il benestare del parlamento ucraino. Attesa per il nome di chi le succederà
KIEV - La premier ucraina Yulia Svyrydenko si è dimessa ufficialmente nell'ambito di un rimpasto di governo ordinato dal presidente Volodymyr Zelensky. Il parlamento ha approvato oggi le dimissioni.
Il leader ucraino non ha ancora nominato un successore e si è limitato ad affermare che Kiev sta «cambiando la sua strategia politica» di fronte a «nuove sfide e nuovi compiti».
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