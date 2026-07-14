ISRAELE
A marzo approvati 34 insediamenti in Cisgiordania
La proposta, sostenuta dai ministri Smotrich e Katz, ha portato all'autorizzazione di nuovi insediamenti distribuiti su tutto il territorio della Cisgiordania.
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Fonte Ats Ans
A marzo approvati 34 insediamenti in Cisgiordania
La proposta, sostenuta dai ministri Smotrich e Katz, ha portato all'autorizzazione di nuovi insediamenti distribuiti su tutto il territorio della Cisgiordania.
TEL AVIV - A marzo il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la proposta del ministro delle finanze Bezalel Smotrich e del ministro della difesa Israel Katz di autorizzare la creazione di 34 nuovi insediamenti in Cisgiordania. Lo riferisce Ynet sottolineando che la decisione è rimasta segreta fino ad oggi.
"Nove insediamenti saranno fondati in Samaria, sette a Beniamino, quattro sui monti di Hebron, sette nella valle del Giordano, sei a Gush Etzion e uno nel Consiglio regionale di Megilot", riferisce il sito di notizie israeliano.
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