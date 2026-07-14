Rogo a Bruxelles: sei morti trovati in un ascensore
Scoperta shock dopo lo scoppio di un incendio in un edificio in ristrutturazione.
BRUXELLES - È di almeno sei morti il bilancio di un grave incidente avvenuto martedì in un cantiere nel centro di Bruxelles. I pompieri, intervenuti inizialmente per un piccolo incendio divampato al secondo piano di un edificio in ristrutturazione, hanno fatto la tragica scoperta a mezzogiorno: diverse persone giacevano senza vita all’interno di un ascensore.
Le operazioni di soccorso si sono rivelate complesse e sono durate ore, a causa della difficoltà di accesso in diverse aree del vasto complesso. Solo nel tardo pomeriggio è arrivata la conferma delle vittime, come riferito dal procuratore competente. Secondo le informazioni disponibili, sei dei circa 250 operai presenti sul cantiere erano inizialmente dati per dispersi. Due lavoratori sono stati trasportati in ospedale, così come un pompiere colpito da un malore dovuto al caldo durante l’intervento.
Nel pomeriggio, mentre proseguiva il recupero delle salme, sul posto sono arrivati il re del Belgio Filippo e il primo ministro Bart De Wever, che non hanno rilasciato dichiarazioni. Il sindaco di Bruxelles Philippe Close ha parlato di un dramma che colpisce profondamente la città, assicurando sostegno alle persone coinvolte e ringraziando i soccorritori.
L’edificio interessato, denominato “Oxy” e situato in una zona pedonale centrale, è oggetto di un ampio progetto di riqualificazione che prevede la realizzazione di uffici, ristoranti, un hotel e appartamenti entro la fine del 2026. Le società coinvolte, Whitewood e Immobel, hanno espresso cordoglio per le vittime e vicinanza alle famiglie, dichiarando piena collaborazione con le autorità.
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