Rogo a Bruxelles: sei morti trovati in un ascensore

Nel pomeriggio, mentre proseguiva il recupero delle salme, sul posto sono arrivati il re del Belgio Filippo e il primo ministro Bart De Wever, che non hanno rilasciato dichiarazioni. Il sindaco di Bruxelles Philippe Close ha parlato di un dramma che colpisce profondamente la città, assicurando sostegno alle persone coinvolte e ringraziando i soccorritori.

L’edificio interessato, denominato “Oxy” e situato in una zona pedonale centrale, è oggetto di un ampio progetto di riqualificazione che prevede la realizzazione di uffici, ristoranti, un hotel e appartamenti entro la fine del 2026. Le società coinvolte, Whitewood e Immobel, hanno espresso cordoglio per le vittime e vicinanza alle famiglie, dichiarando piena collaborazione con le autorità.