IRAQ
Iraq, l'esercito americano lascerà il Paese il 30 settembre
L'annuncio del premier al-Zaidi dopo l’incontro a Washington con Trump.
AFP
Fonte Ats Ans
Iraq, l'esercito americano lascerà il Paese il 30 settembre
L'annuncio del premier al-Zaidi dopo l’incontro a Washington con Trump.
BAGHDAD - Le forze americane lasceranno l’Iraq il prossimo 30 settembre. Lo ha annunciato il premier iracheno Ali al-Zaidi al termine dell’incontro bilaterale tenutosi oggi a Washington con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Al-Zaidi ha confermato la data del ritiro al termine dei colloqui, sottolineando l’intesa raggiunta tra le parti sul futuro della presenza militare statunitense nel Paese.
Dal canto suo, Trump ha dichiarato che «non c’è bisogno del nostro esercito lì», ribadendo la posizione americana sulla conclusione della missione in Iraq.
L’annuncio segna un passaggio rilevante nelle relazioni tra Washington e Baghdad, con il ritiro delle truppe che dovrebbe chiudere una fase durata anni.
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