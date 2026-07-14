La commissione Covid denuncia gli «sprechi miliardari» del governo
Rilevata una «corsia preferenziale» offerta per forniture d'emergenza alla sanità pubblica assegnati a società di business dotate di agganci con il Partito conservatore
LONDRA - Ammonta a 10 miliardi di sterline (circa 10,8 miliardi di franchi al cambio attuale) la somma di denaro pubblico sperperato nel Regno Unito sotto il governo Tory di Boris Johnson sul fronte delle acquisizioni di mascherine e materiale sanitario protettivo autorizzate durante la fase più acuta della pandemia di Covid.
Lo sostiene la commissione d'inchiesta indipendente britannica presieduta dalla baronessa Heather Hallet, alto magistrato in pensione, in un nuovo rapporto su uno dei capitoli seguiti nel proprio lavoro di approfondimento degli ultimi anni. Lavoro già sfociato in altri precedenti verdetti pesantemente critici sulla gestione politica, sanitaria e organizzativa di quell'emergenza nel paese.
Questo specifico rapporto denuncia la "corsia preferenziale" offerta dall'esecutivo per forniture d'emergenza alla sanità pubblica assegnati a società di business dotate di agganci con il Partito conservatore allora al potere.
Il caso più clamoroso riguarda il contratto da 203 milioni garantito alla Medpro, un'azienda creata dal nulla nel settore dei presidi medici da Michelle Mone, sostenitrice dei Tories e già membro del gruppo conservatore della Camera dei Lord.
Figura (finita poi anche al centro di un'indagine penale) che si sarebbe servita dei buoni uffici di Michael Gove, all'epoca ministro di spicco nel governo Johnson, poi uscito dalla politica attiva, tornato al giornalismo e divenuto direttore dello "Spectator", storico settimanale di destra britannico.