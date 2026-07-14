Mercato degli smartphone mai così male dal 2013

Un'altra società di ricerca, la International Data Corporation (Idc), ha certificato che le spedizioni di smartphone hanno perso terreno anche in un mercato importante come la Cina, -4,3% su base annua: anche in questo caso molti produttori hanno alzato i prezzi per compensare l'aumento dei costi di memorie e componenti.

In pratica i produttori dei chip di memoria hanno ridotto le forniture alle società che producono smartphone per dare priorità alle memorie usate nei data center di intelligenza artificiale, un settore più redditizio, facendo salire alle stelle i prezzi dei dispositivi. Al momento tengono Samsung e Apple, con i modelli di fascia alta Galaxy S26 e iPhone 17, ma la situazione è mutevole. Cupertino ha già aumentato nelle scorse settimane fino al 25% in più il prezzo di Mac e iPad, e non è escluso che in futuro potrebbe ritoccare il prezzo del suo prodotto di punta, il melafonino. «Il settore dell'elettronica di consumo sta affrontando una sfida senza precedenti, non avevamo mai visto un aumento dei prezzi dei componenti così rapido e così marcato», ha dichiarato Apple nelle scorse settimane.