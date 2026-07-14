GERMANIA / FRANCIA
20 tonnellate di Emmentaler sparite nel nulla
Non sono mai arrivate a destinazione: la polizia è alla loro ricerca
Depositphotos (krasyuk)
Fonte Ats Dpa
20 tonnellate di Emmentaler sparite nel nulla
Non sono mai arrivate a destinazione: la polizia è alla loro ricerca
BAYREUTH - 20 tonnellate di Emmentaler sono scomparse durante il trasporto dalla Germania alla Francia. Ora la polizia sta indagando su dove possa essere finito il formaggio.
La consegna doveva partire da un caseificio di Bayreuth, in Germania, con destinazione la Francia. Una ditta di spedizioni aveva incaricato, tramite un portale online, un'altra azienda di trasporto per effettuare il servizio. Un camion si è effettivamente recato al caseificio di Bayreuth e lì è stato caricato con le 20 tonnellate di formaggio, ha comunicato la polizia: «Tuttavia, il camion non è mai arrivato al luogo di scarico in Francia» Il danno ammonta a circa 80.000 euro.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE DAL MONDO