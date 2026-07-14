20 tonnellate di Emmentaler sparite nel nulla

La consegna doveva partire da un caseificio di Bayreuth, in Germania, con destinazione la Francia. Una ditta di spedizioni aveva incaricato, tramite un portale online, un'altra azienda di trasporto per effettuare il servizio. Un camion si è effettivamente recato al caseificio di Bayreuth e lì è stato caricato con le 20 tonnellate di formaggio, ha comunicato la polizia: «Tuttavia, il camion non è mai arrivato al luogo di scarico in Francia» Il danno ammonta a circa 80.000 euro.