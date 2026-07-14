Un 14 luglio tra difesa europea e omaggio alle vittime di Nizza

Tra le truppe che hanno aperto la parata in quello che viene considerato uno dei viali più spettacolari al mondo, tra l'Arco di Trionfo e Place de la Concorde, circa 35 nazioni della Coalizione dei volenterosi rappresentate da circa 500 soldati alleati. In totale, sono stati 6686 militari a piedi, 315 veicoli, di cui 98 motociclette, 98 aeroplani, 31 elicotteri e 193 cavalli della Guardia Repubblicana a sfilare.

Quella di oggi è la decima e ultima parata per la Festa Nazionale francese presieduta da Emmanuel Macron. Per la Francia è certamente un 14 luglio particolare, nel giorno del decimo anniversario del tragico attentato terroristico sulla Promenade des Anglais a Nizza e nel giorno della semifinale dei mondiali di calcio tra i 'Bleus' e la Spagna. Prima del match un minuto di silenzio in omaggio degli 86 morti e oltre 400 feriti di quella tragica notte di dieci anni fa a Nizza. In omaggio alle vittime, i tradizionali fuochi artificiali alla Tour Eiffel sono stati anticipati a ieri sera. Le 86 vittime verranno invece ricordate con 86 fasci luminosi che illumineranno il cielo di Nizza.