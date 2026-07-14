GERMANIA
Uomo accusato di aver sedato e violentato 14 donne
Avrebbe anche filmato gli abusi, aggravando ulteriormente la sua posizione davanti alla giustizia.
Deposit Photos
Fonte ats
Uomo accusato di aver sedato e violentato 14 donne
0 / 1
Uomo accusato di aver sedato e violentato 14 donne
Avrebbe anche filmato gli abusi, aggravando ulteriormente la sua posizione davanti alla giustizia.
Uomo accusato di aver sedato e violentato 14 donne
Avrebbe anche filmato gli abusi, aggravando ulteriormente la sua posizione davanti alla giustizia.
BERLINO - Un uomo di 68 anni di Berlino è stato accusato di aver sedato e violentato 14 donne e di aver filmato le aggressioni sessuali. Lo ha dichiarato oggi la procura tedesca.
«L'imputato è sospettato di aver sedato le donne con sonniferi in combinazione con alcol e di averle poi violentate», ha dichiarato la procura di Berlino, aggiungendo che le vittime non hanno alcun ricordo dei fatti. L'uomo è accusato di stupro aggravato e lesioni personali gravi. Secondo l'accusa, avrebbe conosciuto le sue vittime tramite piattaforme di incontri online.
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!