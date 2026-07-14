GUERRA IN MEDIO ORIENTE
«Hormuz non riaprirà per colpa delle aggressioni Usa»
«Il rispetto dei diritti del popolo iraniano è l'unica via» per un ritorno alla normalità, dichiarano da Teheran
AFP
Fonte Ats Ans
«Hormuz non riaprirà per colpa delle aggressioni Usa»
«Il rispetto dei diritti del popolo iraniano è l'unica via» per un ritorno alla normalità, dichiarano da Teheran
TEHERAN - Un portavoce dell'esercito iraniano ha ribadito che l'Iran non cambierà idea sul blocco dello Stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima.
«Lo Stretto di Hormuz non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane», ha dichiarato il portavoce, secondo quanto riportato dalla televisione di stato iraniana e rilanciato da Sky News. «Il rispetto dei diritti del popolo iraniano è l'unica via per riaprire lo Stretto di Hormuz».
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