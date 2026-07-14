«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa
Finti operatori hanno chiesto a una giovane contanti per le valigie, lo racconta la madre alla stampa italiana. I truffatori riapprenderebbero di mira i turisti, soprattutto stranieri.
SOMMA LOMBARDO - «Serve un extra, il bagaglio è troppo grande», ma attenzione, è un tentativo di truffa. È quanto accaduto alcuni giorni fa al Terminal 2 di Malpensa, come segnalato a La Prealpina dalla madre di una giovane passeggera raggirata.
Secondo la testimonianza, prima dei controlli di sicurezza, la giovane - in partenza per le vacanze - sarebbe stata avvicinata da persone presentatesi come addetti alla verifica dei bagagli. I presunti operatori hanno poi misurato zaini e valigie, sostenendo che superassero i limiti di easyJet (che opera al Terminal 2) e richiedendo un supplemento per l’imbarco.
La cifra richiesta variava tra 50 e 70 euro. I falsi addetti all'imbarco, che parlavano in inglese e sembravano rivolgersi soprattutto a turisti, indicavano un pagamento non alla compagnia aerea ma a un destinatario straniero non meglio identificato. La giovane è riuscita ad annullare il pagamento grazie alla famiglia; non è noto al quotidiano lombardo se gli altri coinvolti abbiano recuperato poi il denaro sottratto.
Sentirsi già in vacanza al momento della partenza non deve però limitare il livello di attenzione: il consiglio è di rivolgersi solo al personale autorizzato, per evitare raggiri che possono colpire chiunque e dunque non solo i visitatori stranieri in transito.