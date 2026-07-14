«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa

La cifra richiesta variava tra 50 e 70 euro. I falsi addetti all'imbarco, che parlavano in inglese e sembravano rivolgersi soprattutto a turisti, indicavano un pagamento non alla compagnia aerea ma a un destinatario straniero non meglio identificato. La giovane è riuscita ad annullare il pagamento grazie alla famiglia; non è noto al quotidiano lombardo se gli altri coinvolti abbiano recuperato poi il denaro sottratto.

Sentirsi già in vacanza al momento della partenza non deve però limitare il livello di attenzione: il consiglio è di rivolgersi solo al personale autorizzato, per evitare raggiri che possono colpire chiunque e dunque non solo i visitatori stranieri in transito.