Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3

Le raccomandazioni di comportamento: nel caso di attività all’aperto già pianificate prevedere possibili luoghi dove ripararsi e percorsi alternativi. Evitare di sostare in luoghi esposti ai fulmini come le creste e le cime delle montagne, gli alberi isolati o i gruppi di alberi e stare lontani anche da pali o torri, nonché da superfici aperte (radure, campi da calcio). Proteggere gli oggetti all’aperto da vento e grandine e riavvolgere le tende da sole.