Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3
A partire dalle 14 di questo mercoledì fino a mezzanotte di giovedì. Con un climax possibile già alle 15 di questo pomeriggio. E la grandine non è esclusa.
A partire dalle 14 di questo mercoledì fino a mezzanotte di giovedì. Con un climax possibile già alle 15 di questo pomeriggio. E la grandine non è esclusa.
BELLINZONA - È attesa su tutta la Svizzera, e, come confermato da MeteoSvizzera, anche sul Ticino, un'ondata di maltempo con episodi anche piuttosto violenti.
La preallerta, già diramata negli scorsi giorni dal Servizio meteorologico nazionale per il nord delle Alpi, è stata attivata proprio questo mercoledì mattina anche sul Ticino, dalle 14 della giornata odierna fino alla mezzanotte di giovedì.
La fase più intensa delle precipitazioni dovrebbe essere attorno alle ore 15 e alle ore 20 proprio di mercoledì.
«Anche oggi pomeriggio avremo a sud delle Alpi una marcata instabilità con rovesci e localmente possibili forti temporali con raffiche di vento e grandine», conferma Locarno Monti sulla sua pagina Facebook.
Grandine che aveva già fatto capolino ieri in serata nell'Alto Ticino e in Mesolcina, con chicchi di dimensioni considerevoli. Sempre nella giornata di ieri violenti fenomeni temporaleschi avevano interessato diversi cantoni della Svizzera interna (soprattutto Lucerna e Soletta).
Le raccomandazioni di comportamento: nel caso di attività all’aperto già pianificate prevedere possibili luoghi dove ripararsi e percorsi alternativi. Evitare di sostare in luoghi esposti ai fulmini come le creste e le cime delle montagne, gli alberi isolati o i gruppi di alberi e stare lontani anche da pali o torri, nonché da superfici aperte (radure, campi da calcio). Proteggere gli oggetti all’aperto da vento e grandine e riavvolgere le tende da sole.