LUGANO
Stucchi pericolanti fermano le messe a Cadro
Un sopralluogo tecnico valuterà i lavori di messa in sicurezza della chiesa di S.Agata. Temporaneamente le funzioni sono state spostate nella vicina San Rocco
Archivio TiPress
Stucchi pericolanti fermano le messe a Cadro
0 / 2
Stucchi pericolanti fermano le messe a Cadro
Un sopralluogo tecnico valuterà i lavori di messa in sicurezza della chiesa di S.Agata. Temporaneamente le funzioni sono state spostate nella vicina San Rocco
Stucchi pericolanti fermano le messe a Cadro
Un sopralluogo tecnico valuterà i lavori di messa in sicurezza della chiesa di S.Agata. Temporaneamente le funzioni sono state spostate nella vicina San Rocco
CADRO - Fino a nuovo avviso, la chiesa di Sant'Agata a Cadro resterà chiusa al pubblico. La decisione è stata presa in via precauzionale a causa del deterioramento di alcuni stucchi situati sopra il presbiterio, che stanno iniziando a sgretolarsi. «Non si trattava di un provvedimento strettamente necessario – spiega a tio.ch il parroco, don Davide Droghini – ma abbiamo preferito privilegiare la sicurezza dei parrocchiani». Dall'11 luglio tutte le celebrazioni liturgiche sono quindi state trasferite nella vicina chiesa di San Rocco.
Nei prossimi giorni è previsto un sopralluogo da parte di un architetto, che dovrà valutare lo stato della struttura e gli eventuali interventi necessari.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO