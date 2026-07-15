Stucchi pericolanti fermano le messe a Cadro

CADRO - Fino a nuovo avviso, la chiesa di Sant'Agata a Cadro resterà chiusa al pubblico. La decisione è stata presa in via precauzionale a causa del deterioramento di alcuni stucchi situati sopra il presbiterio, che stanno iniziando a sgretolarsi. «Non si trattava di un provvedimento strettamente necessario – spiega a tio.ch il parroco, don Davide Droghini – ma abbiamo preferito privilegiare la sicurezza dei parrocchiani». Dall'11 luglio tutte le celebrazioni liturgiche sono quindi state trasferite nella vicina chiesa di San Rocco.