Antiracup Ticino 2026, torna il torneo contro ogni discriminazione
Trenta squadre si sfidano per diffondere valori di rispetto e comunità oltre il calcio.
Trenta squadre si sfidano per diffondere valori di rispetto e comunità oltre il calcio.
SANT’ANTONINO - Sabato 18 luglio 2026, a partire dalle ore 11.00, il campo di calcio di Sant’Antonino ospiterà la tredicesima edizione di Antiracup Ticino, il torneo di calcetto popolare che promuove la lotta contro razzismo, sessismo e omofobia.
Nata nel 2012 dall’iniziativa di un gruppo di giovani ispirati da esperienze analoghe oltre Gottardo e in Italia, la manifestazione è cresciuta nel tempo fino a diventare un appuntamento consolidato anche a Sud delle Alpi. L’obiettivo resta quello di coniugare sport, divertimento e solidarietà, riunendo persone diverse sotto valori condivisi di inclusione e rispetto.
Quest’anno saranno trenta le squadre partecipanti, tra cui diverse composte interamente da migranti. In palio quattro coppe: migliori migliori, migliori peggiori, miglior tifo e miglior divisa trash.
Più che una semplice competizione sportiva, Antiracup Ticino si propone come una giornata di aggregazione e impegno collettivo. «L’antirazzismo non è un principio astratto, ma una pratica quotidiana che si costruisce attraverso i gesti, le scelte e le relazioni di ogni giorno. Anche su un campo da calcetto». È in questa prospettiva che l’evento continua a crescere, riaffermando anno dopo anno i valori della solidarietà, dell’inclusione e della convivenza, in un contesto segnato dal riemergere di ideologie di estrema destra e dalla crescente normalizzazione dei discorsi d’odio.
Elemento distintivo del torneo è l’assenza di arbitri: tutte le partite si disputano all’insegna del fair play, principio che riflette lo spirito dell’iniziativa sia dentro sia fuori dal campo. Lo scopo principale non è la competizione, ma la creazione di una comunità in cui chiunque possa sentirsi parte, senza stigmi o diffidenze.
La giornata sarà accompagnata da musica e momenti conviviali. Dalle 11.00 alle 18.30 si alternerà una selezione musicale a cura degli Antiracup Dj’s All Star, mentre in prima serata, dalle 20.15 alle 22.25, sono previsti i concerti di X i Regaz, G-Guci e Shampoo. A seguire, dalle 22.30, spazio al tradizionale Trash party animato da Dj Zoccolo.
Le partite inizieranno alle 11.00, con la finale per la coppa migliori migliori prevista attorno alle 19.45. Seguiranno aperitivo, cena popolare e festa fino a mezzanotte. Per tutta la giornata sarà attiva una buvette con possibilità di pranzo e cena a prezzi popolari.
L’ingresso è libero e il ricavato sarà destinato a coprire le spese del torneo e a sostenere iniziative legate all’antirazzismo. L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.