Antiracup Ticino 2026, torna il torneo contro ogni discriminazione

Quest’anno saranno trenta le squadre partecipanti, tra cui diverse composte interamente da migranti. In palio quattro coppe: migliori migliori, migliori peggiori, miglior tifo e miglior divisa trash.

Più che una semplice competizione sportiva, Antiracup Ticino si propone come una giornata di aggregazione e impegno collettivo. «L’antirazzismo non è un principio astratto, ma una pratica quotidiana che si costruisce attraverso i gesti, le scelte e le relazioni di ogni giorno. Anche su un campo da calcetto». È in questa prospettiva che l’evento continua a crescere, riaffermando anno dopo anno i valori della solidarietà, dell’inclusione e della convivenza, in un contesto segnato dal riemergere di ideologie di estrema destra e dalla crescente normalizzazione dei discorsi d’odio.