Oltre 9’000 ore di volontariato al servizio della comunità

Grande partecipazione di bambini e ragazzi

È tempo quindi di bilanci. Particolarmente significativa è stata la risposta dei giovani e delle famiglie. «Lo Spazio Giovani, rivolto agli allievi delle scuole elementari e medie, ha registrato una partecipazione molto elevata, raggiungendo in diversi periodi il limite massimo dei posti disponibili», spiega l'associazione.

Le attività di aiuto allo studio, socializzazione, creatività, sport e tempo libero hanno permesso a molti bambini e ragazzi di «trovare un ambiente sicuro e accogliente nel quale incontrarsi, essere ascoltati e sviluppare nuove relazioni».