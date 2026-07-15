Botox: «Lo vogliono ma temono lo stigma»

«La domanda esiste, ma si chiedono discrezione e risultati naturali»

In Ticino, precisa Ambrosoli, il quadro è ancora molto diverso. «Dall'osservazione clinica del Dr. Meoli, nel 2026 circa il 6-8% dei trattamenti con tossina botulinica per uso estetico eseguiti presso Diamond Medical riguarda pazienti maschili un dato significativamente inferiore alla media internazionale, che fotografa un territorio in cui il trattamento estetico maschile è ancora percepito come un passo non convenzionale. Non è una questione di interesse: la domanda esiste, e la osserviamo crescere. È una questione di soglia. Per molti uomini, il passaggio dalla curiosità alla prenotazione richiede un contesto clinico che garantisca discrezione, risultati naturali e un approccio medico non estetico nel senso commerciale del termine».