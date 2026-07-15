Una grande festa per salutare Nevermind Music Fest

Veniamo poi agli headliner, un nome mitico della scena musicale italiana: i Modena City Ramblers ritornano in Ticino e portano sul palco di Bellinzona il loro combat folk, marchio di fabbrica da ormai 35 anni (la band è nata nel 1991). Pur con numerosi avvicendamenti nella formazione, lo spirito del gruppo, le sue fonti d'ispirazione (il folk irlandese, contaminato dal rock e dal punk) e il suo impegno civile rimangono immutati. I Modena City Ramblers sono protagonisti di un'avventura musicale che va da "Riportando tutti a casa" ad "Altomare" e, anche a Bellinzona, i fan sapranno cosa aspettarsi.

A completare il programma della serata ci penseranno The Rumjacks, band australiana che propone un celtic punk viscerale ed esplosivo. La tappa ticinese s'inserisce in un tour europeo che vedrà la formazione guidata oggi da Mike Rivkees suonare in giro per l'Europa per il resto dell'estate e per tutto il mese di settembre. L'ultimo album della band, "Dead Anthems", è stato pubblicato lo scorso anno.