Una grande festa per salutare Nevermind Music Fest
Venerdì 17 luglio saliranno sul palco Palko!Muski, Modena City Ramblers e The Rumjacks. Ma il sipario non si chiude qui: ci sono gli ultimi concerti e la conclusione dei Mondiali
Venerdì 17 luglio saliranno sul palco Palko!Muski, Modena City Ramblers e The Rumjacks. Ma il sipario non si chiude qui: ci sono gli ultimi concerti e la conclusione dei Mondiali
BELLINZONA - Una grande festa di chiusura, a ingresso libero: è questo lo spirito della serata di venerdì 17 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Nevermind Music Fest celebra infatti gli ultimi concerti sul palco principale, con tre band che sapranno entusiasmare il pubblico ticinese.
La serata di venerdì
In apertura troviamo i Palko!Muski, gypsy-punk band zurighese con un sound molto riconoscibile - frutto di una sapiente fusione di polka, ritmi balcanici, punk e disco - e una presenza dal vivo straripante, che garantiranno un’esibizione ricca di energia. «Danzare è un atto di pace» assicura la band. Il loro ultimo album? "Bon Voyage" del 2025.
Veniamo poi agli headliner, un nome mitico della scena musicale italiana: i Modena City Ramblers ritornano in Ticino e portano sul palco di Bellinzona il loro combat folk, marchio di fabbrica da ormai 35 anni (la band è nata nel 1991). Pur con numerosi avvicendamenti nella formazione, lo spirito del gruppo, le sue fonti d'ispirazione (il folk irlandese, contaminato dal rock e dal punk) e il suo impegno civile rimangono immutati. I Modena City Ramblers sono protagonisti di un'avventura musicale che va da "Riportando tutti a casa" ad "Altomare" e, anche a Bellinzona, i fan sapranno cosa aspettarsi.
A completare il programma della serata ci penseranno The Rumjacks, band australiana che propone un celtic punk viscerale ed esplosivo. La tappa ticinese s'inserisce in un tour europeo che vedrà la formazione guidata oggi da Mike Rivkees suonare in giro per l'Europa per il resto dell'estate e per tutto il mese di settembre. L'ultimo album della band, "Dead Anthems", è stato pubblicato lo scorso anno.
Le ultime due Sessions
È finita qui? Nemmeno per idea. Di musica ce ne sarà ancora, con gli ultimi appuntamenti delle Nevermind Music Sessions sul palco secondario della manifestazione. Sabato 18 luglio alle 22 si esibirà Julie Meletta, cantautrice ticinese dal pop con una spruzzata di Francia. Alle 23 il Villaggio dei Mondiali, che tante volte si è riempito nel corso di questa avventura sportiva, ospiterà la proiezione della finale per il terzo e quarto posto.
L'ultimo appuntamento con la rassegna è fissato per domenica 19 luglio. Alle 19.30 saliranno sul palco i Mefisto Brass, combo italiano che fonde gli ottoni con sonorità elettroniche e techno. Alle 21, infine, spazio alla finalissima di questa Coppa del Mondo nordamericana.
Ad allietare l'esperienza dei presenti ci penseranno le proposte dell'area bar e della zona food, ma anche l'area dedicata ai più piccoli, dove divertirsi in sicurezza.
La serata di Nevermind Music Fest prenderà il via alle 20. Informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.