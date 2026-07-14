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LOSONE
Marco van Basten “assaggia” Losone
L’ex campionissimo di Milan e Olanda ha cenato al Grottino Ticinese
Marco van Basten “assaggia” Losone
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Marco van Basten “assaggia” Losone
L’ex campionissimo di Milan e Olanda ha cenato al Grottino Ticinese
Marco van Basten “assaggia” Losone
L’ex campionissimo di Milan e Olanda ha cenato al Grottino Ticinese
LOSONE - Tre volte Pallone d’Oro, eccezionale nel Milan e con la sua Olanda, Marco van Basten è unanimemente riconosciuto come uno degli attaccanti più forti della storia del calcio. Come uno dei giocatori più forti della storia del calcio.
Convincente in panchina, eccezionale nel golf - chiedere info a chi lo ha sfidato - oltre a quella per lo sport in generale, l’ex campionissimo oranje ha però anche un’altra passione: quella della buona cucina.
E questa ha assecondato oggi, martedì, accomodandosi a un tavolo del Grottino Ticinese di Losone, facendosi coccolare da Sandra e Claudio. Un piatto tipico cercando la frescura e il cigno di Utrecht, questo il suo soprannome, ha trascorso una serata diversa in tempo di Coppa del Mondo.
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