Marco van Basten “assaggia” Losone

Convincente in panchina, eccezionale nel golf - chiedere info a chi lo ha sfidato - oltre a quella per lo sport in generale, l’ex campionissimo oranje ha però anche un’altra passione: quella della buona cucina.

E questa ha assecondato oggi, martedì, accomodandosi a un tavolo del Grottino Ticinese di Losone, facendosi coccolare da Sandra e Claudio. Un piatto tipico cercando la frescura e il cigno di Utrecht, questo il suo soprannome, ha trascorso una serata diversa in tempo di Coppa del Mondo.