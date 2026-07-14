Follia Senegal: il medico della Nazionale? Era un ginecologo
Dopo l'eliminazione esplode il caos: esonerato il CT Thiaw, accuse di spogliatoio avvelenato e la clamorosa rivelazione sullo storico medico della Nazionale.
Dopo l'eliminazione esplode il caos: esonerato il CT Thiaw, accuse di spogliatoio avvelenato e la clamorosa rivelazione sullo storico medico della Nazionale.
DAKAR - Il Senegal è piombato nel caos dopo l'eliminazione dal Mondiale per mano del Belgio. A poco più di una settimana dall'uscita di scena, la Federazione senegalese (FSF) ha deciso di azzerare tutto: esonerato il commissario tecnico Pape Thiaw insieme all'intero staff. Una scelta maturata al termine di settimane segnate da tensioni e polemiche interne.
Il presidente della FSF, Abdoulaye Fall, non ha usato mezzi termini, accusando l'ormai ex CT di aver creato un'«atmosfera avvelenata» all'interno dello spogliatoio. Al centro dello scontro ci sarebbero il rinnovo del contratto e le richieste economiche dell'allenatore, che avrebbero incrinato definitivamente i rapporti con la dirigenza.
La vicenda affonda le radici già prima dell'inizio del torneo. Il contratto di Thiaw era infatti scaduto a febbraio e il tecnico avrebbe guidato la nazionale per mesi senza un accordo valido. Il rinnovo sarebbe arrivato soltanto durante il Mondiale, con la firma apposta - secondo Fall - appena il giorno prima della seconda partita della fase a gironi.
Ma non è tutto. A far esplodere un nuovo caso è stata la figura del medico della nazionale. Secondo quanto rivelato dalla federazione, il dottor Fedior, nello staff da dieci anni, sarebbe in realtà un ginecologo. «Non possiede le qualifiche accademiche necessarie per seguire i nostri atleti», ha dichiarato Fall ai media senegalesi, aggiungendo che anche diversi giocatori nutrivano dubbi sulla situazione.
A livello sportivo, il colpo è stato durissimo. Ai sedicesimi il Senegal, trascinato da Sadio Mané, si è fatto rimontare dal Belgio dopo essere stato avanti 2-0. Nei tempi supplementari il rigore trasformato da Youri Tielemans ha poi sancito l'eliminazione e fatto esplodere una crisi che, oggi, travolge l'intera nazionale.