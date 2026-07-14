Follia Senegal: il medico della Nazionale? Era un ginecologo

Ma non è tutto. A far esplodere un nuovo caso è stata la figura del medico della nazionale. Secondo quanto rivelato dalla federazione, il dottor Fedior, nello staff da dieci anni, sarebbe in realtà un ginecologo. «Non possiede le qualifiche accademiche necessarie per seguire i nostri atleti», ha dichiarato Fall ai media senegalesi, aggiungendo che anche diversi giocatori nutrivano dubbi sulla situazione.

A livello sportivo, il colpo è stato durissimo. Ai sedicesimi il Senegal, trascinato da Sadio Mané, si è fatto rimontare dal Belgio dopo essere stato avanti 2-0. Nei tempi supplementari il rigore trasformato da Youri Tielemans ha poi sancito l'eliminazione e fatto esplodere una crisi che, oggi, travolge l'intera nazionale.