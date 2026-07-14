Altro show di Pogacar
Pogacar va a una velocità che gli altri nemmeno possono immaginare: nuovo successo
Terzo successo di tappa per lo sloveno, sempre più padrone del Tour.
Pogacar va a una velocità che gli altri nemmeno possono immaginare: nuovo successo
Terzo successo di tappa per lo sloveno, sempre più padrone del Tour.
LE LIORAN - La decima tappa del Tour de France, la Aurillac-Le Lioran di 166.6 km è finita nella già ricchissima bacheca di Tadej Pogacar, che ha così rafforzato la sua posizione in vetta alla classifica generale.
Rimasto “nascosto” a lungo, lo sloveno si è preso la vittoria, la terza in questa edizione della Grande Boucle, con 16 km a velocità supersonica.
Segnata dalla lunga fuga di Javier Romo, la frazione ha fatto registrare gli scossoni più forti negli ultimi 40 km. Prima ha visto lo spagnolo arrendersi all’azione del gruppo poi, quasi contemporaneamente, ha fatto registrare lo scatto, violento di Richard Carapaz. Pimpante, l’ecuadoriano ha preso il largo, scalando da solo il Col de Pertus. Ma non fino al GPM. A un chilometro dalla vetta, infatti, come un proiettile è “partito” Tadej Pogacar. E per gli avversari non c’è stato nulla da fare. La maglia gialla ha infatti preso velocemente la testa della corsa, arrivando in solitaria al traguardo. Alle sue spalle si è piazzato Evenepoel (+32”), che ha preceduto Seixas (+34”). In difficoltà nel finale, Vingegaard ha “incassato” 44”. Peggio ha fatto Del Toro, arrivato con 1’31” di ritardo.
In classifica generale ora Pogacar ha 3’36” di margine su Vingegaard, 4’06” su Evenepoel e 4’22” su Ayuso.
Domani, mercoledì, il Tour de France vedrà i corridori battersi sulla piattissima Vichy-Nevers di 161.3 km.
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