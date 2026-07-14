Gli indispensabili e un Embolo serio: Svizzera ambiziosa (ma con riserva)

Nonostante qualche senatore sia alla fine della corsa? Nelle prossime settimane si saprà di più sul futuro rossocrociato di elementi come Xhaka, Freuler e Rodriguez…

«I primi due, soprattutto, sono importantissimi. Per il gruppo ancor più che per quel che danno in campo. Granit, per esempio, non ha disputato un Mondiale memorabile, eppure è fondamentale nel suo ruolo. Di centrocampista e di capitano. Di leader. Credo possano continuare ancora ma, ovviamente, importante è che si lavori per far sì che chi è alle loro spalle cresca a livello di esperienza e personalità».

La Nazionale, così com’è, ha punti deboli?

«In campo pochissimi. Kobel, Akanji, Elvedi, i due centrocampisti… la spina dorsale della squadra è solidissima. Come terzino destro, ruolo al momento un po’ scoperto, potrebbe trovare posto Athekame, ora al Milan. In generale, dunque, siamo messi abbastanza bene. L’unico problema, secondo me è in attacco».