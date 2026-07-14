Disinnescata la Francia, Spagna in finale al Mondiale
Padroni del campo e del gioco, le Furie Rosse hanno cancellato i galletti, volando in finale
Oyarzabal e soci si giocheranno il titolo contro Argentina o Inghilterra.
Padroni del campo e del gioco, le Furie Rosse hanno cancellato i galletti, volando in finale
Oyarzabal e soci si giocheranno il titolo contro Argentina o Inghilterra.
|16
|Mike Maignan
|5
|Jules Kounde
|4
|Dayot Upamecano
|17
|William Saliba 30'
|3
|Lucas Digne 72'
|8
|Aurelien Tchouameni
|14
|Adrien Rabiot 46'
|7
|Ousmane Dembele
|11
|Michael Olise 72'
|12
|Bradley Barcola 57'
|10
|Kylian Mbappe
|Unai Simon
|23
|84' Pedro Porro
|12
|Pau Cubarsi
|22
|Aymeric Laporte
|14
|Marc Cucurella
|24
|Rodrigo Hernandez Cascante
|16
|78' Dani Olmo
|10
|78' Fabian Ruiz
|8
|Lamine Yamal
|19
|74' Mikel Oyarzabal
|21
|84' Alex Bao
|15
|Gavi
|9
|Eric Garcia
|4
|David Raya
|1
|Borja Iglesias
|26
|74' Ferran Torres
|7
|Marc Pubill
|2
|78' Pedri
|20
|84' Marcos Llorente
|5
|Alejandro Grimaldo
|3
|Yeremy Pino
|11
|Victor Munoz
|25
|78' Mikel Merino
|6
|Martin Zubimendi
|18
|84' Nico Williams
|17
|Joan Garcia
|13
ARLINGTON - Battuta 2-0 la Francia al termine di una semifinale controllata senza troppi problemi, la Spagna si è guadagnata la qualificazione alla finale del Mondiale.
Bravissimi, con il loro gioco ordinato, a gestire il pallone e a disinnescare il temibile attacco rivale, gli iberici hanno trovato il vantaggio un po’ per caso. Mai pericolosi, hanno infatti potuto beneficiare di un rigore - trasformato da Oyarzabal al 22’ - per un’ingenuità di Digne su Yamal. Avanti nel punteggio hanno poi saputo controllare il ritmo del confronto, non spaventando mai Maignan ma, fatto più importante, rendendo comoda, almeno nel primo tempo, la serata di Unai Simon.
Attesa all’arrembaggio, nella ripresa la Francia ha messo ancor meno intensità rispetto a quella vista nei primi 45’, permettendo alle Furie Rosse di alzare il baricentro del loro gioco e, al 58’, di raddoppiare con Pedro Porro. Con i galletti lenti, disordinati e pure poco determinati, per la Spagna è a quel punto stato un gioco da ragazzi tenere il pallone lontanissimo dalla sua area - di occasioni vere Mbappé e compagni non ne hanno avute - e, così, arrivare quasi senza problemi fino al triplice fischio dell’arbitro.
Quello che le ha permesso di allungare a 37 partite la sua striscia di imbattibilità (eguagliato il record "europeo" firmato dall'Italia tra ottobre 2018 e settembre 2021) e, soprattutto, quello che l'ha ufficialmente spinta fino all’ultimo atto della Coppa del Mondo. Inghilterra o Argentina, è contro una di queste due selezioni, la vincente dell’altra semifinale (in programma mercoledì sera), che la truppa di de la Fuente si giocherà il titolo.