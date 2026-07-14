Disinnescata la Francia, Spagna in finale al Mondiale

Attesa all’arrembaggio, nella ripresa la Francia ha messo ancor meno intensità rispetto a quella vista nei primi 45’, permettendo alle Furie Rosse di alzare il baricentro del loro gioco e, al 58’, di raddoppiare con Pedro Porro. Con i galletti lenti, disordinati e pure poco determinati, per la Spagna è a quel punto stato un gioco da ragazzi tenere il pallone lontanissimo dalla sua area - di occasioni vere Mbappé e compagni non ne hanno avute - e, così, arrivare quasi senza problemi fino al triplice fischio dell’arbitro.

Quello che le ha permesso di allungare a 37 partite la sua striscia di imbattibilità (eguagliato il record "europeo" firmato dall'Italia tra ottobre 2018 e settembre 2021) e, soprattutto, quello che l'ha ufficialmente spinta fino all’ultimo atto della Coppa del Mondo. Inghilterra o Argentina, è contro una di queste due selezioni, la vincente dell’altra semifinale (in programma mercoledì sera), che la truppa di de la Fuente si giocherà il titolo.