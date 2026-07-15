«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»

LUGANO - Capelli che galleggiano in piscina mentre nuoti: circa il 70% dei lettori di Tio, in un sondaggio, si è detto disposto a reintrodurre l'obbligo della cuffia. Chiediamo ai tecnici delle piscine del Lido di Lugano - 4mila metri cubi di acqua in tutto - se è questa l'unica soluzione a prova di... capello.



«La cuffia è più un palliativo. Sì, aiuta un pochettino ma bisogna soprattutto lavorare tanto», spiega Corrado Manzolini, responsabile tecnico, che ci accoglie nella sala filtraggio sotterranea. Qui - tra un imponente sistema di tubazioni e filtri - fa davvero caldo. È umido e in sottofondo c'è il rumore continuo dell'impianto, ma il nostro interlocutore non disdegna una battuta: «Da tecnico direi che sarebbe meglio la piscina con nessuno dentro, così l'acqua sarebbe perfetta».



Corrado, qual è la ricetta* per offrire ai bagnanti acqua pulita?

«Bisogna fare tanta pulizia: ogni notte, la facciamo con un robot, che fa da pulitore del fondo in automatico e ogni mattina c'è anche una pulizia manuale. Effettuiamo poi tanto ricambio e filtraggio d'acqua. Per cui se venite alla mattina, la piscina è perfetta. Chiaramente poi nel pomeriggio, con diverse migliaia di persone in acqua, la qualità non può essere identica».



Puoi dirci di più su queste operazioni?

«Abbiamo un filtraggio di poco più di 1.000 metri cubi all'ora. Poi c'è anche molto ricambio d'acqua. Le regole svizzere ci dicono che una media di circa 30 litri a persona andrebbero cambiate e noi ricambiamo 12.000 litri di acqua pulita all'ora. Abbiamo la fortuna di essere molto vicini al lago e contiamo su un sistema di pompaggio di acqua di falda, per cui non rischiamo di svuotare l'acquedotto per fare nuotare la gente».



Quanti filtri avete?

«Diciamo che il filtro in sé è questo cilindro metallico che, composto da 88 filtri metallici con una maglia molto fine, è quello che pulisce l'acqua».



Addio capelli, quindi?

«Diciamo che i filtri hanno un ruolo più importante per il colore dell'acqua ma il nemico principale della piscina non sono tanto i capelli, quanto le creme solari, perché sono loro a intorpidire l'acqua e a dare quel senso non di pulizia»