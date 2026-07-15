Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»

Anche la prassi è piuttosto chiara. I contratti CATEF per locali d'abitazione prevedono un preavviso di almeno 48 ore per le visite legate alla vendita o alla rilocazione. Gli appuntamenti devono inoltre svolgersi in orari ragionevoli — generalmente nei giorni feriali tra le 9.00 e le 19.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00 — e previo accordo con l'inquilino. Diverso il caso di interventi urgenti di manutenzione, che possono richiedere un preavviso molto più breve. «Il conduttore può comunque chiedere il rispetto del termine di preavviso e proporre fasce orarie alternative ragionevoli qualora la visita non sia opportuna», precisa Fini. «Per evitare malintesi è sempre consigliabile mettere per iscritto gli accordi presi».

Accessi abusivi? Da documentare

Ma come dovrebbe comportarsi un inquilino se il proprietario continua a presentarsi senza preavviso? «Di principio il conduttore ha il diritto di negare l'ingresso al locatore se non vi è stato un preavviso adeguato», risponde Fini, fatta eccezione per gli interventi urgenti necessari a scongiurare un danno imminente all'immobile. Anche in questi casi, aggiunge, è opportuno assumere un atteggiamento collaborativo, proponendo per iscritto date e orari alternativi per le visite. Se gli accessi abusivi dovessero proseguire, il consiglio è di documentare ogni episodio e inviare una diffida scritta al locatore, intimandogli di interrompere gli ingressi non autorizzati. «In caso di reiterazione, il conduttore può rivolgersi all'Autorità di conciliazione in materia di locazione oppure, se necessario, chiedere al Pretore misure urgenti per vietare al locatore l'accesso all'immobile», spiega il legale. Nei casi più gravi e ripetuti, conclude, il comportamento del proprietario potrebbe persino giustificare una disdetta straordinaria del contratto da parte dell'inquilino.

