Ryan Tedder «licenzia» la sedia e Jessie J chiacchiera con il pubblico

A seguire è stata la volta degli OneRepublic, la band statunitense guidata da Ryan Tedder, considerata tra le più importanti al mondo. Il gruppo ha proposto un set di circa 120 minuti, durante il quale ogni brano si è rivelato un successo.

Non è mancato un breve momento di tensione: Tedder, con slancio, ha tentato di sedersi al piano mancando parzialmente la sedia e cadendo di lato sul palco. Rialzatosi subito, ha sdrammatizzato con ironia: «Non era mai successo in 20 anni», aggiungendo poi, con uno sguardo malizioso rivolto alla crew, «Licenziate la sedia».