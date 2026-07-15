Ryan Tedder «licenzia» la sedia e Jessie J chiacchiera con il pubblico
Un piccolo incidente e un momento intimo per i protagonisti del concerto di Moon+Stars di martedì sera
Un piccolo incidente e un momento intimo per i protagonisti del concerto di Moon+Stars di martedì sera
LOCARNO - Grandi nomi e momenti memorabili hanno animato martedì sera la Piazza Grande di Locarno, dove si sono esibite vere e proprie superstar della musica internazionale nell’ambito del festival Moon+Stars.
Ad aprire il programma è stata Jessie J, già presente sulla piazza per l’intero pomeriggio. La cantante britannica è salita sul palco con occhiali da sole, proponendo i suoi successi e regalando al pubblico anche un momento più intimo, quando si è seduta sul bordo del palco per dialogare direttamente con i fan.
A seguire è stata la volta degli OneRepublic, la band statunitense guidata da Ryan Tedder, considerata tra le più importanti al mondo. Il gruppo ha proposto un set di circa 120 minuti, durante il quale ogni brano si è rivelato un successo.
Non è mancato un breve momento di tensione: Tedder, con slancio, ha tentato di sedersi al piano mancando parzialmente la sedia e cadendo di lato sul palco. Rialzatosi subito, ha sdrammatizzato con ironia: «Non era mai successo in 20 anni», aggiungendo poi, con uno sguardo malizioso rivolto alla crew, «Licenziate la sedia».
Il frontman ha dimostrato grande entusiasmo per il concerto, interagendo a lungo con il pubblico e sottolineando come la location sia «uno dei luoghi più belli al mondo», invitando gli spettatori a ricordarlo sempre. Un apprezzamento esteso anche al Ticino e alla Svizzera, già espresso nel corso della giornata attraverso le sue storie su Instagram. Il concerto si è concluso con il grande successo “Lose Myself”, concludendo una serata che si è confermata tra le più spettacolari del festival.
Mercoledì sera alle 21 la seconda semifinale dei Campionati del Mondo di calcio tra Inghilterra e Argentina sarà trasmessa in diretta su grande schermo alla Piazza Luna, situata nel Largo Zorzi tra la ruota panoramica e il palco gratuito della Piazza Piccola.
Il calendario dei prossimi concerti prevede: mercoledì 15 luglio Lewis Capaldi e Giant Rooks; giovedì 16 luglio Max Pezzali e Noemi; venerdì 17 luglio Alan Walker, Rita Ora e The Kolors; sabato 18 luglio Stubete Gäng, Trauffer e Heimatliebi; domenica 19 luglio Sarah Connor e Wincent Weiss.