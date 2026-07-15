Merendine e lattine fanno scattare i controlli, sequestrati 10 chili di cocaina
L'uomo fermato è stato trasferito in carcere a Como e dovrà rispondere di traffico di stupefacenti mentre le indagini sono ancora in corso.
L'uomo fermato è stato trasferito in carcere a Como e dovrà rispondere di traffico di stupefacenti mentre le indagini sono ancora in corso.
CHIASSO - A insospettire gli agenti del Gruppo della Guardia di finanza di Ponte Chiasso sono state le lattine, le merendine e i rifiuti sparsi sui tappetini dell’auto, oltre a un seggiolino sui sedili senza però neppure l’ombra di un bambino.
Da qui sono scattati i controlli su un’auto con targa slovena diretta in Svizzera: all’interno sono stati rinvenuti oltre 10,7 chili di cocaina, suddivisi in 10 panetti avvolti nel cellophane.
L’episodio, annunciato questa mattina dalla Guardia di finanza, è avvenuto nei giorni scorsi al valico di Brogeda. L’uomo alla guida, anch’egli di nazionalità slovena, è stato portato presso la Casa circondariale di Como Bassone a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di violazione dell’articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti.
Il lavoro degli agenti delle Fiamme gialle non è stato semplice. La droga era nascosta in un doppiofondo ricavato negli schienali dei sedili posteriori: un sofisticato sistema di occultamento, realizzato con lamiere ad apertura meccanica e cosparso di polvere di caffè.
«Il procedimento penale - spiegano però le autorità italiane - è nella fase delle indagini preliminari e, in forza del principio di non colpevolezza, la responsabilità della persona sottoposta a indagine sarà accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna».