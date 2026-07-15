CHIASSO

Merendine e lattine fanno scattare i controlli, sequestrati 10 chili di cocaina

L'uomo fermato è stato trasferito in carcere a Como e dovrà rispondere di traffico di stupefacenti mentre le indagini sono ancora in corso.

Merendine e lattine fanno scattare i controlli, sequestrati 10 chili di cocaina