Esercizi pubblici a norma di legge, scatta il conto alla rovescia: 350 rischiano lo stop

BELLINZONA - Sono ancora circa 350 gli esercizi pubblici e gli affittacamere ticinesi che non hanno avviato l’adeguamento delle autorizzazioni alla gerenza previsto dalla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR). È quanto comunicano il Dipartimento del territorio e la Polizia cantonale, facendo il punto sullo stato delle procedure.