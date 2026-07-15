L'incendio boschivo in Vallemaggia è sotto controllo
Solo pochi focolai erano ancora presenti sul monte Madone questa mattina
GORDEVIO - Un incendio boschivo scoppiato martedì sera nella zona del Madone tra la Vallemaggia e la Valle Verzasca è stato posto sotto controllo mercoledì mattina. L'incendio era divampato ad alta quota.
Nelle prime ore di mercoledì mattina erano presenti solo pochi focolai, ha dichiarato un portavoce dei media della Polizia cantonale ticinese su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA. In azione era presente il Corpo pompieri Locarno. La cima del Madone si trova a 2051 metri sul livello del mare e appartiene al territorio del comune di Gordevio nella Vallemaggia.
L'incendio boschivo era stato segnalato alle autorità verso le 19 di martedì sera. Alle 20 è seguita una segnalazione sul servizio di allerta federale Alertswiss. Né il Corpo pompieri Locarno né la Polizia cantonale hanno fornito informazioni sull'incendio nella serata di martedì.