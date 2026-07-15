L'incendio boschivo in Vallemaggia è sotto controllo

Nelle prime ore di mercoledì mattina erano presenti solo pochi focolai, ha dichiarato un portavoce dei media della Polizia cantonale ticinese su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA. In azione era presente il Corpo pompieri Locarno. La cima del Madone si trova a 2051 metri sul livello del mare e appartiene al territorio del comune di Gordevio nella Vallemaggia.

L'incendio boschivo era stato segnalato alle autorità verso le 19 di martedì sera. Alle 20 è seguita una segnalazione sul servizio di allerta federale Alertswiss. Né il Corpo pompieri Locarno né la Polizia cantonale hanno fornito informazioni sull'incendio nella serata di martedì.