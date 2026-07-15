La Scuola di Robotica Ticino nella top 10 mondiale

Oltre ai risultati in classifica, la competizione ha rappresentato un’importante occasione di confronto e scambio tra giovani provenienti da tutto il mondo, inserita nel più ampio scenario del summit ed expo dedicato alle tecnologie innovative e all’intelligenza artificiale.

«Sono molto grata ai nostri giovanissimi alunni che si sono distinti per serietà, impegno e curiosità durante la preparazione e la partecipazione. Questo risultato, che è la base di partenza per continuare a crescere, è frutto del lavoro durante l’anno scolastico e della fiducia che ci riconoscono tante famiglie ticinesi e i nostri main partners, Istituto Elvetico di Lugano e Banca del Sempione, che credono profondamente nell’importanza dei nostri progetti formativi, didattici ed educativi con le tecnologie. Il nostro obiettivo è quello di provare a contribuire alla crescita dei giovani in questa epoca ricca di stimoli e opportunità per le quali è indispensabile acquisire la giusta conoscenza, consapevolezza e responsabilità che sono alla base per poter generare benessere diffuso ed equo nelle future società», ha dichiarato Orietta Meo, direttrice della Scuola di Robotica Ticino.