La Scuola di Robotica Ticino nella top 10 mondiale
Risultati di rilievo per i team ticinesi al “Robotics For Good Youth Challenge 2026”
Risultati di rilievo per i team ticinesi al “Robotics For Good Youth Challenge 2026”
GINEVRA - Si è conclusa con risultati di rilievo la partecipazione della Scuola di Robotica Ticino al “Robotics For Good Youth Challenge 2026”, il principale campionato internazionale di robotica giovanile promosso dall’agenzia ITU delle Nazioni Unite. Due team ticinesi, in rappresentanza della Svizzera, si sono distinti nella competizione, che ogni anno invita i partecipanti a sviluppare soluzioni tecnologiche innovative per affrontare problemi globali.
L’evento si è svolto dal 7 al 10 luglio a Ginevra, nell’ambito del Global Summit “AI for Good”, e ha riunito delegazioni provenienti da oltre 50 Paesi. In questo contesto internazionale, i team della Scuola di Robotica Ticino hanno conquistato il 9° posto nella categoria Junior e il 14° nella categoria Senior, mettendo in luce competenze avanzate nella progettazione e programmazione dei robot.
Oltre ai risultati in classifica, la competizione ha rappresentato un’importante occasione di confronto e scambio tra giovani provenienti da tutto il mondo, inserita nel più ampio scenario del summit ed expo dedicato alle tecnologie innovative e all’intelligenza artificiale.
«Sono molto grata ai nostri giovanissimi alunni che si sono distinti per serietà, impegno e curiosità durante la preparazione e la partecipazione. Questo risultato, che è la base di partenza per continuare a crescere, è frutto del lavoro durante l’anno scolastico e della fiducia che ci riconoscono tante famiglie ticinesi e i nostri main partners, Istituto Elvetico di Lugano e Banca del Sempione, che credono profondamente nell’importanza dei nostri progetti formativi, didattici ed educativi con le tecnologie. Il nostro obiettivo è quello di provare a contribuire alla crescita dei giovani in questa epoca ricca di stimoli e opportunità per le quali è indispensabile acquisire la giusta conoscenza, consapevolezza e responsabilità che sono alla base per poter generare benessere diffuso ed equo nelle future società», ha dichiarato Orietta Meo, direttrice della Scuola di Robotica Ticino.