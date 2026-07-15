Una cucina per tutti: a Grancia il progetto inclusivo che punta all’autonomia
inclusione andicap ticino e IKEA Grancia lanciano una raccolta fondi per una casa davvero accessibile
inclusione andicap ticino e IKEA Grancia lanciano una raccolta fondi per una casa davvero accessibile
GRANCIA - Inclusione andicap ticino e IKEA Grancia uniscono le forze per promuovere accessibilità e inclusione attraverso una raccolta fondi a sostegno dei progetti del Centro di Competenza Design for All. L’iniziativa, attiva fino a dicembre 2026, invita i clienti del punto vendita di Grancia a contribuire con una donazione destinata direttamente allo sviluppo di soluzioni innovative, tra cui una cucina accessibile pensata per favorire l’autonomia delle persone con disabilità.
Le donazioni possono essere effettuate tramite appositi box collocati presso le casse dell’area ristoro e il servizio clienti, oppure attraverso QR code disponibili alle casse. L’intero ricavato sarà devoluto al Centro di Competenza Design for All. Maggiori informazioni sui progetti sono disponibili sul sito www.designforall.ch.
Il progetto
Al centro del progetto c’è la realizzazione di uno spazio living ad alta accessibilità, sviluppato attraverso un processo iterativo e partecipativo. Inclusione andicap ticino ha fornito consulenza tecnica e ha coinvolto sia persone con disabilità sia utenti senza disabilità nella definizione della proposta. Il risultato è una cucina progettata per essere utilizzata anche da persone in sedia a rotelle, con soluzioni funzionali e inclusive. Tra le caratteristiche principali, il piano di lavoro completamente libero da mobili-base, un forno posizionato a un’altezza accessibile e carrelli estraibili per facilitare l’organizzazione di utensili e alimenti. Anche la zona living è stata progettata per garantire adeguati spazi di manovra, con arredi sospesi e un divano selezionato per offrire un buon sostegno alla seduta.
La cucina accessibile è visibile e testabile al primo piano del negozio IKEA di Grancia, offrendo ai visitatori un esempio concreto di come soluzioni progettuali mirate possano migliorare la qualità della vita quotidiana.
Opportunità per sensibilizzare
«Questa collaborazione rappresenta un'importante opportunità per sensibilizzare la popolazione sul tema dell'accessibilità e per raccogliere risorse concrete a sostegno dei nostri progetti», afferma Caterina Cavo, responsabile del Centro di Competenza Design for All. «Ogni donazione contribuirà alla creazione dei progetti che realizziamo in seno all’associazione inclusione andicap ticino: il nostro scopo è quello di rendere gli spazi più inclusivi e promuovere l'autonomia delle persone con disabilità».
Anche IKEA ribadisce il proprio impegno sociale attraverso questa iniziativa. «Crediamo che una casa migliore contribuisca a una vita quotidiana migliore», sottolinea Dario Menerini, Customer Relation Manager di IKEA Grancia. «Con questa iniziativa desideriamo coinvolgere i nostri clienti in un gesto di solidarietà semplice ma significativo, capace di sostenere un progetto che mette al centro le persone e i loro bisogni».