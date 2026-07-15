Una cucina per tutti: a Grancia il progetto inclusivo che punta all’autonomia

Il progetto

Al centro del progetto c’è la realizzazione di uno spazio living ad alta accessibilità, sviluppato attraverso un processo iterativo e partecipativo. Inclusione andicap ticino ha fornito consulenza tecnica e ha coinvolto sia persone con disabilità sia utenti senza disabilità nella definizione della proposta. Il risultato è una cucina progettata per essere utilizzata anche da persone in sedia a rotelle, con soluzioni funzionali e inclusive. Tra le caratteristiche principali, il piano di lavoro completamente libero da mobili-base, un forno posizionato a un’altezza accessibile e carrelli estraibili per facilitare l’organizzazione di utensili e alimenti. Anche la zona living è stata progettata per garantire adeguati spazi di manovra, con arredi sospesi e un divano selezionato per offrire un buon sostegno alla seduta.

La cucina accessibile è visibile e testabile al primo piano del negozio IKEA di Grancia, offrendo ai visitatori un esempio concreto di come soluzioni progettuali mirate possano migliorare la qualità della vita quotidiana.