Temporale violento su Lucerna: oltre 60 richieste di soccorso
Numerosi alberi abbattuti e danni a edifici a causa delle forti raffiche di vento.
Numerosi alberi abbattuti e danni a edifici a causa delle forti raffiche di vento.
LUCERNA - Un violento temporale ha colpito martedì 14 luglio il cantone di Lucerna, causando oltre 60 chiamate di emergenza e numerosi interventi dei pompieri. Il bilancio è di una persona leggermente ferita e diversi danni a edifici e veicoli.
Il fronte temporalesco si è abbattuto sulla regione nel tardo pomeriggio. Tra le 16:20 e le 20:25 circa, la polizia cantonale ha registrato più di 60 segnalazioni legate al maltempo, mobilitando per diverse ore i corpi dei vigili del fuoco di vari comuni.
La maggior parte degli interventi ha riguardato alberi caduti che hanno bloccato o ostacolato la viabilità. Diversi veicoli sono stati danneggiati da rami e tronchi. Segnalati anche fulmini che hanno colpito edifici e forti raffiche di vento che hanno ribaltato o spostato barriere di cantiere.
In più località, l’acqua ha allagato scantinati, garage e altri edifici, causando danni alle proprietà.
A Neuenkirch, un artigiano è stato colpito da un oggetto metallico sollevato dal vento. L’uomo ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso per accertamenti.