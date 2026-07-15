Temporale violento su Lucerna: oltre 60 richieste di soccorso

La maggior parte degli interventi ha riguardato alberi caduti che hanno bloccato o ostacolato la viabilità. Diversi veicoli sono stati danneggiati da rami e tronchi. Segnalati anche fulmini che hanno colpito edifici e forti raffiche di vento che hanno ribaltato o spostato barriere di cantiere.

In più località, l’acqua ha allagato scantinati, garage e altri edifici, causando danni alle proprietà.