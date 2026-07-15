Guerra ibrida: «Non ci spia solo Mosca»

A riportare il tema al centro del dibattito è stato qualche settimana fa il comandante dell'Esercito svizzero, Benedikt Roos, rivelando che una formazione di droni ha sorvolato un'infrastruttura militare elvetica. L'episodio ha alimentato numerose speculazioni, tanto che alcuni media si sono chiesti se dietro l'operazione potesse esserci la Russia. L'esercito, tuttavia, non ha reso noto il luogo dell'accaduto né dispone di elementi per identificare l'origine dei velivoli. Qualche giorno dopo, i giornali del gruppo Tamedia hanno rivelato che il sorvolo avrebbe interessato la caserma di Jassbach, nell'Emmental, dove ha sede il centro di formazione per la difesa cibernetica e l'intercettazione delle comunicazioni. Per il Sonntagsblick si trattava invece il Laboratorio di Spiez - struttura altamente sensibile specializzata nelle minacce nucleari, biologiche e chimiche - già finito nel mirino dello spionaggio russo nel 2018. Dopo l'avvelenamento nel Regno Unito dell'ex agente russo Sergej Skripal e di sua figlia con il gas nervino Novičok, il centro svizzero analizzò un campione della sostanza nell'ambito delle indagini internazionali. Pochi mesi dopo, due agenti del GRU furono arrestati all'Aia: avevano con sé biglietti ferroviari per la Svizzera e documenti sul laboratorio di Spiez. Secondo gli inquirenti, la loro missione era legata proprio alla struttura, con l'obiettivo di ostacolare o cancellare le tracce dell'avvelenamento.