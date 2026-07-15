La Nati multiculturale conquista anche l'UDC: «Sono i migliori»

Glarner: «Gli stranieri? Giocano a calcio meglio di noi»

E se fino a pochi anni fa il gesto dell'aquila a due teste o il mancato canto dell'inno nazionale alimentavano accese polemiche, oggi il clima appare profondamente cambiato. A differenza dell'ex primo ministro spagnolo Mariano Rajoy, che ha suscitato indignazione sostenendo che la Francia disponesse di una squadra di altissimo livello «ma senza francesi», in Svizzera la Nati multiculturale ha raccolto consensi perfino tra gli esponenti più intransigenti dell'UDC. Come riporta il Tages-Anzeiger, Glarner (UDC/AG) si è detto entusiasta delle prestazioni della squadra: «Sono semplicemente i migliori che abbiamo e sono grato che giochino per noi, che si impegnino per il nostro Paese. Alcuni adesso cantano perfino l'inno nazionale». Il consigliere nazionale elogia il percorso della Svizzera, pur non rinunciando a qualche critica arbitrale: «Anche se, certo, una simulazione del genere non è accettabile. Sarebbe stato ingiusto assegnare il cartellino giallo all'argentino. Comportamenti del genere devono essere sanzionati».

Glarner non nasconde però che preferirebbe vedere una maggiore presenza di «svizzeri di origine» nella nazionale. «Il fatto che siano di più quelli con radici straniere dimostra semplicemente che sono migliori di noi. Evidentemente non ci sono abbastanza svizzeri autoctoni abbastanza forti. Siamo arrivati fin qui solo grazie ai nostri migranti», afferma. Una realtà che, a suo dire, non è affatto nuova: «Era così già quarant'anni fa».