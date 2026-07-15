L'inasprimento della Lex Koller non convince tutti

Anche secondo il Centro le cause sono da ricercare nelle lunghe procedure e nelle norme edilizie restrittive. Il partito considera inoltre un segnale sbagliato il ripristino dell'obbligo di autorizzazione per i cittadini di Paesi terzi residenti in Svizzera. «Chi vive, lavora e paga le imposte nel Paese dovrebbe continuare a poter acquistare un'abitazione di proprietà». SAB e Centro criticano anche la riduzione dei contingenti per le case di vacanza, ritenendo che possa scoraggiare gli investimenti nelle regioni turistiche.