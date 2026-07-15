Ecco le regole per i turisti in Svizzera

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di prevenire attriti tra residenti e turisti, sempre più frequenti in alcune regioni ad alta affluenza. «Un po’ di riguardo può fare la differenza. Per voi e per chi vive qui», recita il messaggio diffuso in più lingue e su diversi canali. Le raccomandazioni riguardano norme di convivenza di base, ma anche aspetti meno scontati: non tutti i terreni sono liberamente accessibili e, per fotografare persone, è buona norma chiedere il permesso.