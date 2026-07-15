WorldSkills 2026: 42 svizzeri vi partecipano
Il campionato del mondo delle professioni si terrà nella seconda metà di settembre a Shanghai
BERNA - Dal 22 al 27 settembre Shanghai ospiterà i WorldSkills, i più grandi campionati delle professioni al mondo. Alla competizione parteciperà anche una delegazione elvetica: 42 giovani svizzeri - tra cui due grigionesi - si misureranno con circa 1400 partecipanti provenienti da oltre 60 paesi in 38 discipline diverse.
Lo SwissSkills National Team si sta preparando intensamente a questa competizione internazionale. «Per ogni talento, questo si traduce in circa 1000 ore di allenamento, indispensabili per farsi strada fino ai vertici dell'élite mondiale e dare lustro alla formazione professionale svizzera a livello internazionale», ha comunicato la Fondazione SwissSkills. L'obiettivo è di piazzarsi nuovamente nella top 3 della classifica delle nazioni.
«Questi giovani talenti sono gli ambasciatori delle loro professioni. Attraverso il loro impegno, ispirano i giovani nel loro orientamento professionale e li incoraggiano nell'affermazione dei propri punti di forza», ha precisato la fondazione.