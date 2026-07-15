WorldSkills 2026: 42 svizzeri vi partecipano

Lo SwissSkills National Team si sta preparando intensamente a questa competizione internazionale. «Per ogni talento, questo si traduce in circa 1000 ore di allenamento, indispensabili per farsi strada fino ai vertici dell'élite mondiale e dare lustro alla formazione professionale svizzera a livello internazionale», ha comunicato la Fondazione SwissSkills. L'obiettivo è di piazzarsi nuovamente nella top 3 della classifica delle nazioni.

«Questi giovani talenti sono gli ambasciatori delle loro professioni. Attraverso il loro impegno, ispirano i giovani nel loro orientamento professionale e li incoraggiano nell'affermazione dei propri punti di forza», ha precisato la fondazione.