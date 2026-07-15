Non solo fastidio: come il sudore ci salva la vita

Secondo la scienza, il nostro corpo è in grado di abituarsi a nuove condizioni climatiche: in un ambiente insolitamente caldo e afoso, all'inizio si suda di più. Dopo circa tre settimane, il corpo si è ormai acclimatato. In questo processo impara anche a risparmiare, poiché il sudore di chi si è acclimatato contiene meno sale. Anche frequentando regolarmente la sauna è possibile allenare le ghiandole sudoripare.