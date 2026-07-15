Non solo fastidio: come il sudore ci salva la vita
La sudorazione è essenziale per la sopravvivenza, poiché protegge il corpo dal surriscaldamento e riveste ruoli evolutivi e sociali.
La sudorazione è essenziale per la sopravvivenza, poiché protegge il corpo dal surriscaldamento e riveste ruoli evolutivi e sociali.
BERNA - Benché fastidiosa, la sudorazione svolge un ruolo fondamentale nel regolare la temperatura corporea. Quando questo "climatizzatore" naturale del corpo funziona male o, addirittura, smette di funzionare, v'è motivo di allarmarsi.
Il corpo umano dispone di due-quattro milioni di ghiandole sudoripare, come riporta l'Ospedale universitario di Zurigo (USZ). La maggior parte si trova sulla pianta dei piedi, con una densità che raggiunge le 370 ghiandole per centimetro quadrato. Solo le labbra e il glande maschile sono privi di ghiandole sudoripare.
Il sistema di climatizzazione del corpo
La funzione principale della sudorazione è la regolazione della temperatura corporea. Quando il liquido sulla pelle evapora, sottrae calore al corpo, proteggendolo così dal surriscaldamento. Ogni giorno evapora almeno mezzo litro di sudore. In questo modo il corpo non perde solo liquidi, ma anche sali importanti, magnesio e altri elettroliti.
Secondo l'USZ, soprattutto durante le ondate di calore sono a rischio i bambini sotto i cinque anni, i malati cronici e gli anziani. Con l'avanzare dell'età, la funzionalità delle ghiandole sudoripare diminuisce. In caso di calore prolungato, le ghiandole possono inoltre esaurirsi, aumentando il rischio di surriscaldamento.
Secondo la scienza, il nostro corpo è in grado di abituarsi a nuove condizioni climatiche: in un ambiente insolitamente caldo e afoso, all'inizio si suda di più. Dopo circa tre settimane, il corpo si è ormai acclimatato. In questo processo impara anche a risparmiare, poiché il sudore di chi si è acclimatato contiene meno sale. Anche frequentando regolarmente la sauna è possibile allenare le ghiandole sudoripare.
Un retaggio dell'evoluzione
Le mani sudate quando si è agitati sono un retaggio dell'evoluzione umana. Per gli antenati dell'uomo, il sudore sulle mani era utile perché rendeva la pelle più aderente, ciò che facilitava, ad esempio, la fuga sugli alberi. Oggi questa reazione si manifesta spesso in situazioni di stress, come durante un colloquio di lavoro.
Il sudore da stress o da ansia non può evaporare sulla superficie fredda della pelle, come invece accadrebbe col sudore causato dal calore. Le gocce scorrono invece lungo la pelle, dando la sensazione di "sudore freddo".
Uomini e adolescenti
Il sudore fresco è inodore. Il tipico odore corporeo si forma solo quando i batteri cutanei decompongono le secrezioni delle ghiandole sudoripare. È la flora batterica individuale a determinare l'odore.
Il sudore maschile ha spesso un odore più intenso, perché i batteri trasformano i prodotti di degradazione dell'ormone testosterone. Negli adolescenti il sudore può puzzare già al momento della secrezione a causa del rilascio ormonale durante la pubertà. Una mutazione genetica fa sì che in molte persone di origine asiatica le sostanze responsabili dell'odore vengano rilasciate in misura minima.
L'odore del sudore gioca un ruolo anche nella scelta del partner. Se due persone sono geneticamente simili, è più probabile che trovino sgradevole il rispettivo odore di sudore. Secondo l'USZ, si tratta di un meccanismo naturale volto a impedire la riproduzione tra organismi con un patrimonio genetico simile.
Quando la sudorazione diventa una malattia
Sia un'eccessiva produzione di sudore che la sua mancanza possono causare problemi di salute. In caso di iperidrosi, le ghiandole producono sudore anche quando non è necessario raffreddare il corpo. In Svizzera ne è affetto circa il 2-4% della popolazione.
Il contrario è l'anidrosi, in cui la sudorazione è compromessa. Per chi ne soffre, ciò è particolarmente pericoloso in caso di temperature elevate, poiché al corpo manca un'importante funzione di raffreddamento.
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