Alpinista muore dopo una caduta
La vittima è una cittadina polacca di 33 anni. Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
SION - Tragedia in alta quota sopra Zermatt, dove lunedì 13 luglio un'alpinista ha perso la vita dopo una caduta sulla Punta Dufour.
L’incidente è avvenuto intorno alle 15:45, mentre due alpinisti stavano scendendo dalla vetta. A un’altitudine di circa 4.600 metri, una delle due persone è precipitata nel vuoto per cause ancora in fase di accertamento.
Il compagno di cordata ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto è intervenuto un elicottero di Air Zermatt, attivato dall’Organizzazione cantonale vallesana dei soccorsi (OCVS 144). I soccorritori, una volta giunti sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.
La vittima è una cittadina polacca di 33 anni. Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.