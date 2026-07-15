1° agosto: consiglieri federali molto attivi

A superare Parmelin per numero di impegni sarà Albert Rösti. Il titolare del DATEC ha infatti previsto cinque apparizioni in occasione della Festa nazionale. Il 31 luglio parlerà dapprima nel pomeriggio a Fehraltorf (ZH), per poi spostarsi nei Grigioni, in Val Monastero. Il Primo d'Agosto interverrà in mattinata a St. Moritz (GR), per poi rientrare nel suo cantone di origine, Berna, dove terrà dei discorsi a Sigriswil e Uetendorf.

Anche Martin Pfister avrà un programma intenso, con quattro interventi. Il 31 luglio terrà un discorso a Rorschach (SG). Il giorno seguente sarà presente in tre località: nel suo comune di residenza di Baar (ZG), a Campo Blenio e a Guarda (GR).