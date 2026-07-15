Scooterista esce di strada, muore tre giorni dopo
Il 77enne è deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.
TROINEX - Un uomo di 77 anni è morto lunedì all’Ospedale universitario di Ginevra a causa delle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto venerdì scorso a Troinex. Lo ha comunicato la Polizia cantonale ginevrina.
L’incidente si era verificato venerdì mattina poco prima delle 6, quando lo scooterista era uscito di strada urtando il marciapiede. Secondo quanto riferito dalle autorità, nessun altro veicolo è stato coinvolto.
Un automobilista che viaggiava in senso opposto aveva prestato i primi soccorsi al 77enne. In seguito, altre due persone giunte sul posto avevano praticato un massaggio cardiaco in attesa dei soccorritori.
L’uomo era stato quindi trasportato in condizioni critiche all’ospedale, dove è deceduto lunedì. È stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause esatte dell’incidente.
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