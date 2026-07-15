Tragedia di Crans-Montana, 15 imputati e oltre 1'700 controlli in Vallese
Meno del 5% delle ispezioni ha rilevato delle carenze.
CRANS-MONTANA - Sono attualmente 15 le persone imputate nell’ambito dell’inchiesta sulla catastrofe dell’incendio avvenuto il 1° gennaio a Crans-Montana.
Finora tra gli indagati non figurano rappresentanti cantonali. La responsabile del Servizio per la sicurezza civile e militare, Marie-Claude Noth-Ecoeur, ha dichiarato di affidarsi alla giustizia, sottolineando di credere nella sua imparzialità.
Intervistata dall’agenzia Keystone-SDA, Noth-Ecoeur ha affermato che le indagini in corso la toccano «umanamente e personalmente», ma si è detta convinta che il lavoro degli inquirenti procederà nel rispetto dei fatti. Ha inoltre ribadito che il compito delle autorità resta quello di garantire quotidianamente la sicurezza della popolazione con professionalità e impegno.
Controlli su controlli
Dall’inizio di gennaio sono stati intensificati i controlli nelle strutture pubbliche. Nel primo semestre del 2026 sono stati redatti 1'704 rapporti di ispezione e meno del 5% ha evidenziato carenze. Nei casi problematici, dove la sicurezza delle persone non era garantita, è intervenuto l’Ufficio cantonale del servizio antincendio.
Le criticità riscontrate riguardano soprattutto la fruibilità e la progettazione delle vie di fuga. Secondo le autorità, i proprietari degli edifici dispongono di un termine compreso tra tre e sei mesi per adeguarsi alle prescrizioni. La responsabilità della sicurezza resta in capo a proprietari e gestori, come previsto dalla normativa vigente.
Parallelamente, dopo l’incendio si è riaperto il dibattito sulla creazione di un’assicurazione cantonale per gli edifici. Il Parlamento vallesano ha già accolto in marzo un postulato in tal senso e sono in corso analisi sulla sua possibile introduzione. Intanto è in revisione anche l’ordinanza cantonale sulle misure antincendio, la cui entrata in vigore è prevista per l’autunno, con l’obiettivo di rafforzare i controlli periodici a livello comunale.