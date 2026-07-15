Tragedia di Crans-Montana, 15 imputati e oltre 1'700 controlli in Vallese

Intervistata dall’agenzia Keystone-SDA, Noth-Ecoeur ha affermato che le indagini in corso la toccano «umanamente e personalmente», ma si è detta convinta che il lavoro degli inquirenti procederà nel rispetto dei fatti. Ha inoltre ribadito che il compito delle autorità resta quello di garantire quotidianamente la sicurezza della popolazione con professionalità e impegno.

Controlli su controlli

Dall’inizio di gennaio sono stati intensificati i controlli nelle strutture pubbliche. Nel primo semestre del 2026 sono stati redatti 1'704 rapporti di ispezione e meno del 5% ha evidenziato carenze. Nei casi problematici, dove la sicurezza delle persone non era garantita, è intervenuto l’Ufficio cantonale del servizio antincendio.