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Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine
Le precipitazioni, anche violente, dovrebbero fare capolino nel primo pomeriggio. Prevista anche la possibilità di grandine.
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Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine
Le precipitazioni, anche violente, dovrebbero fare capolino nel primo pomeriggio. Prevista anche la possibilità di grandine.
Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine
Le precipitazioni, anche violente, dovrebbero fare capolino nel primo pomeriggio. Prevista anche la possibilità di grandine.
LOCARNO - Il primo territorio cantonale a vedere confermata la sua allerta, dalla preallerta di questo mercoledì mattina, è il Locarnese, seguito dal Luganese e Bellinzonese. Più avanti nel pomeriggio il grado 3 (Pericolo marcato) è stato attivato anche per il Mendrisiotto.
L'allerta è rimasta attiva fino a circa le 17 per Luganese e Mendrisiotto.
Anche se prevista, fortunatamente la grandine non ha fatto capolino.
Guardando verso sera, invece, non sono escluse nuove precipitazioni. La preallerta, lo ricordiamo, segnalava una possibile seconda tornata di temporali attorno alle ore 20.
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