Una canzone per i 35 anni della Fondazione Umanitaria Arcobaleno
Il messaggio di “On the Wings of the Rainbow”: non carità, ma partnership
Il messaggio di “On the Wings of the Rainbow”: non carità, ma partnership
LUGANO - La Fondazione Umanitaria Arcobaleno (FUA, fondarco.ch) celebra i suoi 35 anni di attività con “On the Wings of the Rainbow”, un brano inedito scritto e dedicato all’impegno dell’organizzazione a favore di progetti di educazione, salute, imprenditoria e infrastrutture in Nepal e India.
La canzone, scritta dal membro del Consiglio di Fondazione Giovanni Luatti, traduce in musica i valori che guidano da sempre la Fondazione: l’immagine di una piccola scuola nata «alta sulla montagna, dove il vento soffia freddo», il sorriso dei bambini come simbolo di un nuovo inizio, l’educazione come luce e l’aiuto come gesto condiviso. Il ritornello sintetizza questa visione: «Education is the light we see. We build the rainbow hand in hand for change. No charity, but partnership»
Un messaggio che la FUA porta avanti dal Ticino, fondato sull’idea di collaborazione: non carità, ma partnership; non pietà, ma un impegno concreto per costruire insieme un futuro migliore attraverso scuole, formazione e sviluppo sostenibile.
Il brano è stato presentato in anteprima il 21 aprile scorso durante la cena benefica di Bellinzona e accompagnerà le iniziative legate all’anniversario. “On the Wings of the Rainbow” è disponibile su Spotify e su YouTube, dove è pubblicato insieme a un video che illustra anche il progetto di Okhrey, in Nepal.