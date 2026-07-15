Una canzone per i 35 anni della Fondazione Umanitaria Arcobaleno

Un messaggio che la FUA porta avanti dal Ticino, fondato sull’idea di collaborazione: non carità, ma partnership; non pietà, ma un impegno concreto per costruire insieme un futuro migliore attraverso scuole, formazione e sviluppo sostenibile.

Il brano è stato presentato in anteprima il 21 aprile scorso durante la cena benefica di Bellinzona e accompagnerà le iniziative legate all’anniversario. “On the Wings of the Rainbow” è disponibile su Spotify e su YouTube, dove è pubblicato insieme a un video che illustra anche il progetto di Okhrey, in Nepal.