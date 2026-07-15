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Cambiare il mondo con il rap: una festa (aperta a tutti) nel segno dell'inclusività

Si terrà questo giovedì 16 luglio presso il Municipio di Bellinzona e vedrà come protagoniste ragazze e ragazzi nello spettro autistico che hanno partecipato all'Educational Camp 2026
Cambiare il mondo con il rap: una festa (aperta a tutti) nel segno dell'inclusività
Fondazione ARES
Fonte Fondazione ARES
elaborata da Redazione
Cambiare il mondo con il rap: una festa (aperta a tutti) nel segno dell'inclusività
Si terrà questo giovedì 16 luglio presso il Municipio di Bellinzona e vedrà come protagoniste ragazze e ragazzi nello spettro autistico che hanno partecipato all'Educational Camp 2026

Una grande festa conclusiva a suon di parole, in rima e non, per concludere l'edizione 2026 dell'Educational Camp 2026 di Fondazione ARES e Mission Bambini Switzerland, dedicato a bambini e ragazzi nello spettro autistico.

Si tratta di una prima assoluta per il Camp e si terrà il 16 luglio 2026 alle ore 17.00 presso il Municipio di Bellinzona e che vedrà un gruppo di ragazze e ragazzi nello spettro dell’autismo esibirsi in una performance artistica guidati da Luca Mascini, frontman degli Assalti Frontali, artista poliedrico e già noto per il suo lavoro con gruppi e classi con bisogni particolari.

La partecipazione è gratuita «e la presenza di molte cittadine e cittadini comuni sarà la più bella e importante manifestazione di vicinanza ai protagonisti dell’Educational Camp: le bambine e i bambini nello spettro dell’autismo, che raramente hanno l’opportunità di vivere e condividere esperienze così speciali e inclusive», conferma via nota Fondazione ARES.

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