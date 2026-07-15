«Il caldo non aspetta! Perché Lugano è ancora senza un piano energetico?»

«Alla luce delle sfide climatiche ed energetiche attuali, il PECo appresenta uno strumento imprescindibile per una governance efficace e coordinata della transizione energetica a livello locale», sottolinea Beretta Piccoli. «Si invita pertanto il Municipio a fornire un aggiornamento dettagliato e trasparente sullo stato del progetto e sulle modalità con cui intende garantirne la rapida implementazione».



Per la consigliera comunale l’assenza di un piano aggiornato e operativo limita la possibilità di coordinare in modo sistematico investimenti, incentivi e misure infrastrutturali in ambito energetico.