CASTIONE
Tamponamento a catena sulla cantonale
Coinvolte tre vetture che transitavano sulla tirata che da Claro porta ad Arbedo-Castione. Sul posto è presente la polizia. Si registrano disagi al traffico.
Lettore tio.ch
Tamponamento a catena sulla cantonale
Coinvolte tre vetture che transitavano sulla tirata che da Claro porta ad Arbedo-Castione. Sul posto è presente la polizia. Si registrano disagi al traffico.
CASTIONE - Incidente nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 15 luglio, sulla tirata tra Claro e Arbedo-Castione. Poco prima di mezzogiorno tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento all'altezza del Motel X di Castione, noto locale a luci rosse.
I tre veicoli si stavano dirigendo in direzione di Bellinzona quando, per cause ancora da stabilire, si sono urtati l'uno con l'altro.
Sul posto è accorsa la polizia per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto, ma anche per regolare i disagi al traffico venutisi a creare. Non si conoscono al momento le condizioni di salute delle persone a bordo delle vetture.
Secondo un passante ci sarebbe almeno un ferito lieve.
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