Ecco il 1°agosto di Massagno
L'evento si svolgerà presso il Grotto Valletta.
L'evento si svolgerà presso il Grotto Valletta.
MASSAGNO - Sabato 1° agosto a Massagno, a partire dalle 12 presso il Grotto Valletta, si svolgeranno i tradizionali festeggiamenti dedicati al natale della Patria.
L'evento è organizzato dalla Pro Massagno in collaborazione con il Comune. Il programma prevede: aperitivo e pranzo all'insegna della cucina nostrana, saluto della sindaca Simona Rusconi e allocuzione del giornalista e divulgatore Jonas Marti. La manifestazione sarà allietata dalle note di Flavio Caldelari, fisarmonicista e cantante, collaboratore musicale della RSI (Rete Uno).
La prenotazione è obbligatoria. Per i gruppi che desiderano posizionarsi allo stesso tavolo (nuclei famigliari o gruppi di amici) si richiede una prenotazione unica.
Gli interessati sono pregati di contattare direttamente il Grotto Valletta (T. 091 797 42 65, info@grottovalletta.com).