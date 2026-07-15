Ecco il 1°agosto di Massagno

L'evento è organizzato dalla Pro Massagno in collaborazione con il Comune. Il programma prevede: aperitivo e pranzo all'insegna della cucina nostrana, saluto della sindaca Simona Rusconi e allocuzione del giornalista e divulgatore Jonas Marti. La manifestazione sarà allietata dalle note di Flavio Caldelari, fisarmonicista e cantante, collaboratore musicale della RSI (Rete Uno).