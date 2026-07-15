LongLake Festival verso il gran finale: 40 artisti e la città diventa un palcoscenico

Attività dedicate alle famiglie

Parallelamente, LongLake Festival propone un ricco calendario di attività per famiglie e bambini (0-12 anni). Tra gli appuntamenti, il laboratorio “Suoni in gioco” il 20 e 21 luglio al Parco Ciani e il Villaggio Family, aperto quotidianamente dalle 16 alle 21:30 tra il foyer del Palazzo dei Congressi e il parco, con spazi ludici e aree picnic. Programma: longlake.ch/family e longlake.ch/buskers