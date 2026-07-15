LongLake Festival verso il gran finale: 40 artisti e la città diventa un palcoscenico
Tra spettacoli, musica e attività per famiglie, la settimana conclusiva porta a Lugano un vivace mix di performance e incontri culturali.
Tra spettacoli, musica e attività per famiglie, la settimana conclusiva porta a Lugano un vivace mix di performance e incontri culturali.
LUGANO - Sarà la settimana conclusiva di LongLake Festival a portare a Lugano uno degli appuntamenti più attesi: dal 22 al 26 luglio torna Lugano Buskers, che riunisce 40 artiste e artisti provenienti da 14 Paesi, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto tra musica, teatro, circo e spettacolo di strada.
Talento e creatività in scena con gli artisti di strada
Nato con l’idea di animare gli spazi urbani e favorire l’incontro tra discipline, culture e pubblico, il Buskers rappresenta il momento finale del festival: un’esperienza collettiva fatta di performance itineranti, acrobazie, poesia urbana e momenti di sorpresa.
Tra i protagonisti del teatro di strada e delle arti visive figurano Cie Sacekripa (FR), Circo Pacco (IT), Kirn Compagnie (FR), Leo Bassi (ES), Les Quat’ fers en l’air (FR), Los Putos Makinas (DE/BR/ES), ØBAYÀ Batucada (CH), Teatro Pan (CH), The Bike Boys (BE), The Charming Jay (KR) e Troppo Kimberly (IT).
Accanto agli spettacoli, la musica resta una delle anime centrali della manifestazione, con una line up che attraversa generi e linguaggi: Amy True (UK), Bad Honko (IT), Barrio Colette (CH), Camilla Sparksss (CH/CA), Crema (IT), Crocodiles (US), Echt! (BE), El Partydo (IT), Le Allieve Del Folk (IT), MOI·GEA (IT), Moltobene (CH/IT), Nicolò Biolzi (CH), PALME CADELLI (CH), Sibode DJ feat. Troppo Kimberly (IT), Sonido Gallo Negro (MX), The Dirty Rotten Vipers (US), The Jackson Pollock (IT), Troppo Kimberly – Senz'acquagym (IT), Vista x64 (CH) e Yoko Yolo (CH). Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.
Le notti di LongLake si accendono con gli After party del Buskers
Nel fine settimana il programma si estende anche alle ore notturne con gli after party allo Studio FOCE, a partire dalle 23:30. Giovedì 23 luglio in scena Mezita e Candela by Rakata, tra elettronica e cultura latina. Venerdì 24 luglio spazio a The Furfanti, Bad Honko e Miss Jay, mentre sabato 25 luglio chiude l’edizione 2026 con Calicá e Bony Fly. Prevendite: biglietteria.ch
Attività dedicate alle famiglie
Parallelamente, LongLake Festival propone un ricco calendario di attività per famiglie e bambini (0-12 anni). Tra gli appuntamenti, il laboratorio “Suoni in gioco” il 20 e 21 luglio al Parco Ciani e il Villaggio Family, aperto quotidianamente dalle 16 alle 21:30 tra il foyer del Palazzo dei Congressi e il parco, con spazi ludici e aree picnic. Programma: longlake.ch/family e longlake.ch/buskers
Le parole in atto tra incontri, spettacoli e musica
Proseguono anche gli incontri della sezione Words. Il 20 luglio la filosofa Lina Bertola presenta “Per una vita autentica”, seguita dal Ticino Poetry Slam. Il 21 luglio spazio al podcast “La rivoluzione di Casvegno - 150 anni di psichiatria in Ticino”. In serata, il Lugano Animation Day propone una retrospettiva dedicata ai fratelli Guillaume. Tutti gli eventi si tengono tra la Darsena e il Parco Ciani. Programma: longlake.ch/words
L’installazione di Elia Varini e gli Arte Urbana Tours
Tra le proposte artistiche, al Parco Ciani è visitabile l’installazione di Elia Varini “Settanta metri di rete rossa disposti attorno a settantanove pali di abete a formare un quadrato”, un parallelepipedo attraversabile pensato come spazio contemplativo temporaneo.
Altre collaborazioni con realtà indipendenti
Il programma si arricchisce inoltre con la sezione OFF, che include collaborazioni con realtà indipendenti: dal corso di scrittura creativa “Fra Memoria e Immaginazione” a Villa Ciani, al concerto dei BrassCamp il 22 luglio in Piazza Dante, fino agli eventi musicali a Punta Foce.
Numerose esperienze arricchiscono il festival
Non mancano le esperienze collaterali: proiezioni delle partite dei mondiali di calcio, mercatini, noleggio di pattini sul lungolago, picnic al Parco Ciani ed esperienze immersive come l’escape room “Web Genesis: operazione verità”. In Piazza Castello, fino al 23 agosto, è inoltre visitabile una delle installazioni del progetto “Isole d’estate 2026”.
Durante il Buskers, il lungolago sarà chiuso al traffico tra la rotonda del LAC e Piazza Castello giovedì 23 e venerdì 24 luglio dalle 20:00 all’1:30, e sabato 25 luglio dalle 18:00 all’1:30. È consigliato l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Tutti gli aggiornamenti e il programma completo sono disponibili su longlake.ch.