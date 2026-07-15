Due elicotteri per l'incendio sulla Cima di Madone

Dopo una notte di sorveglianza attiva, i lavori sono ripresi questa mattina qualche ora prima dell'alba. È stato subito impiegato un elicottero civile che, dopo un volo di ricognizione, ha trasportato in quota i militi e l'attrezzatura.

Alla testa del fuoco è stato allestito un dispositivo di spegnimento composto da tetraedri (serbatoi d'acqua elitrasportabili) e da un modulo ad alta pressione. Per tutta la mattinata sono proseguite le attività di ricerca dei focolai, spegnimento, raffreddamento, messa in sicurezza e bonifica del terreno. Le operazioni a terra sono state supportate da lanci mirati tramite elicottero.